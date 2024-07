Premio Cotogno 2024 A riceverlo è don Stefano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ogni anno viene assegnato un riconoscimento a cittadini di Cotignola che si sono particolarmente distinti per la qualità della propria attività, costituendo, per l’impegno e l’eccellenza del lavoro svolto, un vero esempio di professionalità al servizio della società civile. Il riconoscimento consiste in un’opera unica ed originale del maestro ceramista Enzo Babini, che ha come soggetti fondamentali una zolla della terra di Romagna e la mela cotogna, secolare simbolo della città di Cotignola. Stiamo parlando del ‘’, istituito (a partire dal 2001) dal ‘Cenacolo’ di Cotignola, gruppo formato da amici del succitato artista di fama internazionale, il quale risiede ed ha il proprio laboratorio nella cittadina romagnola. Quest’anno, nel corso di una serata svoltasi al ristorante ‘Spiedo Imperiale’ (presente il neo sindaco Federico Settembrini), il riconoscimento è stato assegnato a donVecchi, da quasi cinque anni parroco di Cotignola e amministratore parrocchiale di San Severo.