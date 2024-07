Portogallo-Francia Mbappé esce ai supplementari | borsa del ghiaccio sul naso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Kylianha lasciato il campo al 105? dia Euro 2024, nel breve intervallo tra primo e secondo tempo supplementare, per via di un dolore via via più intenso al. L’esterno d’attacco francese ha adoperato unadelsulla zona del setto nasale, prima coperta da una mascherina protettiva, subito dopo l’arrivo in panchina: dopo due tempi regolamentari e un supplementare,non è riuscito a continuare l’incontro valido per i quarti di finale della competizione continentale. Al posto dell’attaccante di proprietà del Real Madrid, Didier Deschamps ha chiamato in causa Bradley Barcola, ex compagno di squadra della stella transalpina. Continuano i problemi alperdopo la frattura del setto nel corso dei gironi, contro l’Austria.