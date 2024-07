Portogallo-Francia la sequenza dei rigori VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildelladeidi, match valido per i quarti di finale degli Europei in Germania. Dopo due tempi regolamentari e altrettanti supplementari, per un totale di 120? a reti bianche, le due selezioni nazionali hanno dovuto ricorrere alla lotteria dal dischetto per decretare la squadra di diritto ai quarti a Euro 2024. Vittoria dei transalpini con gol decisivo di Theo Hernandez, mentre i portoghesi hanno commesso un solo errore con Joao Felix. In sovrimpressione la clip con tutti i calci di rigore dell’incontro tra lusitani e transalpini. France vs Portugal full penalty shootout. #France #portugal #Eurocopa #EURo2024 pic.twitter.com/kbn16ZdbxP — Sports Production (@SportsProd55243) July 5, 2024, ladei) SportFace.