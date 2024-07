Piotr Zieli?ski l’incompiuto

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Verso la fine del primo tempo di Polonia – Austria, Zieli?ski batte un calcio di punizione dai 25 metri. Calcia di collo interno destro, colpisce molto bene, la palla scende verso il palo alla sinistra del portiere austriaco che è ben piazzato e devia la palla in calcio d’angolo. Ma il punto non è questo. Il punto è Zieli?ski che tira un calcio di punizione dal limite, l’unico che va su quella palla, non improvvisa. Deve battere lui. Questa rientra tra le cose che il centrocampista polacco (da poco anche cittadino italiano) sa fare e che però praticamente mai gli abbiamo visto fare. Ricordiamo facilmente uno Zieli?ski che batte un calcio d’angolo, che esegue una punizione a due e crossa bene al centro dell’area; lo ricordiamo che batte i calci di rigore, non molto spesso, alcuni molto bene, altri così così, le volte in cui gli è mancata la freddezza.