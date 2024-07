Lugo rinuncia alla serie C

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Gli Aviatorsripartiranno dDivisione Regionale 1. La società ha quindi deciso direC, campionato in cui militava fino allo scorso anno. Se la richiesta di riposizionamento sarà accettata dal Comitato Regionale, saliranno a tre le ravennati impegnate nell’exD: oltre aci saranno il Lusa Basket Massa Lombarda e la Raggisolaris Academy. Proprio con la società faentina, gli Aviators daranno vita ad una collaborazione basata sul settore giovanile che lascerà inalterate le due realtà societarie e riguarderà anche il minibasket.guida degli Aviators ci sarà il confermato Federico Baroncini, nominato responsabile delle giovanili prendendo il posto di Aki Zarifi passatoVirtus Imola dove farà il secondo di Galetti in B Nazionale, e tra i giocatori si ripartirà da Riccardo Ravaioli, capitano e leader in campo e fuori, che ha segnato quasi 20 punti di media nella scorsa stagione.