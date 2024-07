Le previsioni meteo per il 6 e il 7 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +17°C e +32°C. Domenica. Nuvolosità in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto, salvo isolate piogge possibili nel pomeriggio. In serata ancora tempo asciutto ma con maggiori spazi di sereno. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Lazio Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno. Domenica. Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con isolate piogge sparse possibili soprattutto sulle coste settentrionali.