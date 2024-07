Le ’Cure’ a Fossone L’Asl garantisce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Le cure intermedie saranno trasferite dal Monoblocco direttamente alla Rsa di, ancora interessata dai lavori di adeguamento. A ribadirlo è la stessa Asl, che con questa rassicurazione conferma gli impegni assunti nel corso della cabina di regia con gli enti e le organizzazioni sindacali. "Proseguono i lavori nella Rsa di, dove il servizio di cure intermedie verrà trasferito direttamente dall’attuale sede del Monoblocco – spiegano in una breve nota da Asl –, senza soluzione di continuità e quindi senza alcun passaggio intermedio in altre strutture". Una rassicurazione che accoglie il plauso dei sindacati che siedono attorno al tavolo della cabina di regia. In particolare ad esprimere timori per il mancato appuntamento erano stati Nicola Del Vecchio, segretario generale Cgil Massa Carrara, Andrea Figaia, segretario generale aggiunto Cisl Toscana Nord e Franco Borghini della Uil Toscana.