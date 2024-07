La ricostruzione della Mammianese Iniziati i lavori sulla scarpata Poi l’intervento sulla carreggiata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dieci giorni dopo la frana, è partitoper ripristinare la, in viaNord, a pochi metri dal ponte di San Lorenzo. La strada aveva ceduto per un tratto di una decina di metri, scivolando 7-8 metri più in basso, verso l’argine del fiume Pescia. Lunedì, nel corso di un’assemblea pubblica organizzata dal circolo Agorà di Pietrabuona, l’assessore provinciale alla Viabilità, il sindaco di Larciano Lisa Amidei, aveva presentato le diverse ipotesi di intervento. Martedì, dopo una riunione dei tecniciprovincia, il consiglio provinciale aveva dato il via libera per, che è iniziato ieri, dopo che mercoledì l’azienda incaricata aveva trasferito sul posto i mezzi necessari per affrontare il lavoro.