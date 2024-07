Il ritorno dei laburisti | Starmer a valanga e addio amaro di Sunak

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Non sarà la cool Britannia del 1997, non ci saranno Spice Girls e Oasis a cementare l'immaginario traversando la manica e l'Oceano, e però son tornati i. Quando andiamo in stampa, gli exit poll delle elezioni in Regno Unito accreditano il Labour a 410 seggi (+209) con una maggioranza schiacciante, mentre i Tories crollano a 131 seggi (-241). L'altro grande atteso dell'appuntamento, il Refor Uk di Nigel Farage, raggiunge il quarto posto con solo 13 seggi. Il sistema inglese, infatti, assegna i 659 seggi della Camera dei Comuni in base al meccanismo «first pass », vince nel collegio chi prende più voti, senza ballottaggio. Cambia pagina, cambia storia. Dopo quattordici anni di governo conservatore. Il partito è giunto all'appuntamento sfibrato, con la guida del Primo Ministro Rishiche si portava tutto sulle spalle il peso di quasi tre lustri complicatissimi, i contraccolpi delle divisioni e cambi di pelle.