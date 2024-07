Iacometti | le leggi in attesa stanno sparendo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) A chiacchiere sono tutti bravi. Poi, però, ogni tanto arrivano pure i numeri. E qui, per i contaballe di professione, il compito diventa più arduo. Intendiamoci, il modo di cavarsela c'è sempre. Abbiamo il record storico di occupazione certificato dall'Istat? Si tratta di lavoro sottopagato e di scarsa qualità, spiegano sindacati e opposizioni. Siamo primi in Europa nell'attuazione del Pnrr, come dimostrato dal via libera alle rate da parte di Bruxelles? Ci danno i soldi in base alla documentazione, ma non c'è ancora un'opera realizzata, dicono gli espertoni di Recovery che evidentemente girano l'Italia tipo umarell avisionare i cantieri. Anche stavolta il modo si troverà. Si potrà sempre dire che essendo la Settima Relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi stilata dal Dipartimento per il programma di governo i numeri sono taroccati e le cifre farlocche.