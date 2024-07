GAZZETTA – Manna poker di acquisti | dopo Rafa Marin chiuso il secondo colpo targato Spinazzola

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 5 luglio 2024)il direttore sportivo Giovanniha quasianche ildell’era ConteLeonardo. Il Napoli continua a fare incetta sul mercato estivo con un altromirato sotto la guida del Direttore Sportivo Giovanni. L’ultimo acquisto di rilievo è Leonardo, l’ex esterno della Roma recentemente svincolatosi, pronto a portare la sua esperienza e talento nella squadra partenopea.è stato un obiettivo prioritario per il tecnico Antonio Conte, che ha insistito sul suo arrivo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il giocatore, noto per la sua versatilità e la capacità di operare sia come terzino che come ala, rappresenterà una risorsa cruciale per il Napoli, che punta a riscattarsiuna stagione altalenante.