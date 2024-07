Fratellini morti tra le lamiere a 11 e 16 anni La mamma e l’altro fratello in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Una famiglia del è in lutto per la morte di due fratelli in un incidente stradale avvenuto martedì sera. Nello scontro un terzoe la madre sono rimasti feriti e dono ancora ricoverati in gravi condizioni in. Argen Garcia è morto in un incidente martedì pomeriggio a un incrocio a Gardendale, mentre i suoi due fratelli e la madre, la 41enne Angela Garcia, sono stati ricoverati inin condizioni critiche, riporta YourBasin.com. Secondo la pagina GoFundMe creata per la famiglia da Adolfo Caballero, Axell Garcia, uno dei fratelli è morto dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Secondo Adolfo Caballero, la madre dei ragazzi è stabile dopo aver subito diversi interventi chirurgici, e Aceyn Garcia, il suo unico figlio sopravvissuto, sembra essere in fase di miglioramento, anche le sue condizioni restano comunque molto gravi.