Con il coltello in mano rovescia i tavoli di un ristorante su via Torre Clementina | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 5 luglio 2024) Fiumicino, 5 luglio 2024 – Momenti di paura nel cuore di Fiumicino, nella serata di ieri: un uomo, un 54enne albanese, armato die di chiave metallica, ha seminato il panico sui via della. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha poi iniziato are idi unfino all’arrivo degli agenti della Polizia di Stato di Fiumicino, he hanno provato a calmarlo ma invano, al punto che è nata una colluttazione con un agente. Il 54enne è stato successivamente bloccato e. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si forin Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. ilfaroonline.