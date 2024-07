Benevento al via oggi ‘Struscio di Streghe’ | il programma completo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrende il via, venerdì 5 luglio, la seconda edizione didi, il concorso coreografico internazionale dedicato a scuole e compagnie di danza incentrato sulla figura della janara in tutte le sue espressioni. L’evento, organizzato dalla Fondazione Terre Magiche Sannite ETS in collaborazione con la Compagnia “Balletto di” e il “Centro Studi Danza Carmen Castiello”, è infino a domenica 7 luglio nel suggestivo centro storico di, con la serata finale che si terrà al Teatro Romano. Nelle giornate die domani si svolgeranno laboratori di danza incentrati su corpo, mente e anima dell’ideale donna-strega, accompagnati da esibizioni musicali dal vivo eseguite da abili musicisti.