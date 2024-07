Usasostegno a Biden da governatori Dem

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 10.30 Idemocratici affermano che Joe"è in grando di esercitare il suo incarico" e gli confermano sostegno Il via libera è arrivato dopo una riunione a porte chiuse alla Casa Bianca, al temine di una giornata di indiscrezioni,apparse sul New York Times, su un possibile ritiro didalla corsa per le presidenziali,smentito dalla Casa Bianca. I dubbi sull'opportunità cheresti il candidato Dem sono cresciuti dopo la sua brutta performance nel duello tv con Trump. Lui: "Continuo a combattere. Non mi tiro indietro".