Re Carlo pronto a partire per andare da Harry in California è ansioso di rivedere i suoi due nipoti Archie e Lilibet

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non un Royal tour, ma una toccata e fuga in; questo sarebbe il piano per l’estate di reIIIdidueche vivono a Montecito. Stando a quanto trapelato dalle dichiarazioni dell’esperto reale Tom Quinn, il sovrano avrebbe condiviso con la famiglia la seria intenzione diper un breve viaggio in America per raggiungere il figlioe ricongiungersi con i piccoli di casa Sussex che ormai vede solo via FaceTime. La connessione da remoto non soddisfa affatto il suo desiderio di essere un nonno presente che spesso si è lamentato di questa situazione. Il tabloid The Mirror, qualche giorno fa avrebbe anche confermato che il re, oggi 75enne e malato, vorrebbe una “soluzione definitiva” al conflitto che lo vede lontano dal figlio ribelle che ha scelto di andarsene via dall’Inghilterra con la moglie e i due bambini nati nel 2019 e 2021.