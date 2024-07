Pietrasanta si ferma per l’ultimo saluto a Federico Nappi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)– C’era l’abbraccio di tutta la città, oggi pomeriggio (4 luglio), all’interno del Duomo diper, il giovane operaio rimasto ucciso lunedì 1 luglio nell’incidente in via della Rocca. Ad officiare la funzione don Roberto Canale che, nella sua omelia, ha pensato soprattutto a Ginevra, la figlia die Francesca che nascerà fra pochi mesi. “Le racconteremo che era un ragazzo soridente, pieno di sogni, sportivo e che amava gli animali e la terra. Le diremo che si era innamorato di Francesca, la sorella del suo migliore amico e che insieme a lei aveva deciso di intraprendere il viaggio della sua vita, con mille progetti. Le diremo che fu per lui il giorno più bello, quello in cui seppe che sarebbe diventato padre.