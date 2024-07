Opera buffa in cucina | su il sipario Alla Rocca c’è ’Rossini flambè’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ladi Caterina continua a essere protagonista delle serate forlivesi con la rassegna ‘Teatro Diego Fabbri Estate’. Questa sera alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo ‘Rossinidel Teatro Due Mondi. La divertente rappresentazione parte dal fortunoso e improbabile ritrovamento di un manoscritto del compositore Gioacchino Rossini: "Ci troviamo all’interno di una trattoria gestita da due fratelli ‘gemelli’ – spiega il registra Alberto Grilli – ma non somiglianti tra loro, Otello ed Idilio, in cui lavorano anche due aiuto-cuoche e un inserviente". Di quadro in quadro gli scatenati cuochi trascinano il pubblico in una girandola di imprevisti, schermaglie amorose, dispetti e disastri culinari, successi e trionfi di gusto e di piacere.