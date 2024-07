Luino incidente tra auto e moto | grave ragazzo di 17 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024)(Varese) –oggi intorno alle 19 tra un furgone e unalungo la strada statale 394 nella frazione di Colmegna a, ad avere la peggio ilciclista, undi 17, nell’urto sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari con ambulanza emedica, in volo l’elisoccorso che ha trasportato il giovane in ospedale, con gravi ferite ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’per i rilievi i carabinieri. Un’ora prima intorno alle 18 soccorsi in azione sulla A8 tra Busto Arsizio e Castellanza per unche ha coinvolto tre veicoli, ferite lievi per 9 persone. Disagi pesanti alla circolazione in direzione di Milano con code che nel tratto interessato hanno raggiunto i 4 km.