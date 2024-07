L’affare legato a Buongiorno è ormai ai dettagli | l’annuncio fa sognare i tifosi azzurri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sono ore calde per il passaggio di Alessandroal Napoli. Di seguito le ultimissime sull’operazione. Il Napoli è pronto a ripartire e vorrebbe farlo alla grande dopo l’annata molto difficile. Tra le file azzurre, c’è l’assoluta necessità di mettere alle spalle un periodo molto complesso. L’obiettivo della dirigenza èchiaro: competere ad alti livelli. Per fare ciò, è stato necessario ingaggiare Antonio Conte, il quale ha già posto la propria firma nero su bianco e svolto la conferenza stampa di presentazione. Dopo ciò, è giunto il momento di concentrarsi sul campo e sarà necessario intervenire anche sul mercato. Proprio in questa direzione, la società azzurra starebbe lavorando a diverse operazioni. In modo particolare, l’obiettivo dei dirigenti è quello di soddisfare le richieste di Antonio Conte.