La routine mattutina dell' anziano più in forma e muscoloso d' Europa

(Di giovedì 4 luglio 2024) Su Instagram o TikTok potresti essere tra quelli che seguono Thibo InShape, come fanno oltre 10 milioni di persone. Dato che ci sei, potresti dare un’occhiata al profilo di Alain Gustave, seguito da poco meno di 200.000 follower. Il suo vero nome è Alain Peyrot e si tratta di un pensionato svizzero di 78 anni che pubblica i video dei propri allenamenti quotidiani, a partire dalla. Nei vari resoconti visivi, lo si vede impegnato a sollevare pesi, fare flessioni, trazioni e esercizi di callistenia, dimostrando unafisica che poche personea sua età possiedono. In realtà, pochissime persone in generale sono capaci di fare quanto fa lui. Il suo mantra è: «invecchiare bene sul camminoa felicità è l’obiettivo ultimo».