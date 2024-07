La natura secondo Borgo Santa Cecilia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel cuore dell’Umbria, tra boschi e colline verdeggianti, nasce il sogno di Giuseppe e Serena, due romani che nel 2014 hanno abbandonato la frenesia della città per immergersi nella tranquillità della compagna. I due sono i proprietari della Tenuta, un’oasi che offre ai suoi ospiti una visione «selvaggia ed etica» dell’Umbria attraverso la riscoperta della. Dopo essersi specializzati, Giuseppe in sala e Serena in cucina, hanno dato il via al progetto. L’azienda è inserita in un consorzio faunistico venatorio che si estende per mille e seicento ettari, ed è circondata da boschi, borghi e campi coltivati che costituiscono l’habitat ideale per diverse specie animali, tra cui cinghiali, caprioli, cervi e lepri. La tenuta include duecento ettari di bosco, di cui un centinaio è parte di Rete2000, un sistema di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico.