Italia-Porto Rico stanotte in tv orario esatto Preolimpico basket 2024 | programma e streaming

Secondo impegno per l'Italaldi! Gli azzurri scendono in campo oggi – anche se in realtà sarà già scoccata la mezzanotte di venerdì 5 luglio perché si gioca alle 2:30 orana – contro i padroni di casa nella seconda giornata del torneo di qualificazione a Parigi. I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco hanno abbattuto nettamente il Bahrain nel match di esordio per 114-53, con 14 punti di Danilo Gallinari e 10 di Stefano Tonut. La partita odierna è un vero e proprio spartiacque, con un successo che allontanerebbe lo spettro della Lituania in semifinale. Ilvuole ben figurare di fronte al pubblico amico, dopo aver emulato gli azzurri all'esordio contro la 'Cenerentola' Bahrain.