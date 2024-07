Indagine su una storia d’amore dal 18 luglio al cinema

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal 18in sala,su una, il nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli con Alessio Vassallo e Barbara Giordano, prodotto da Ascent Film e Halong in collaborazione con Raie il sostegno del Mic. Distribuisce Adler Entertainment Esce neiil 182024, il nuovo film di Gianluca Maria Tavarelli prodotto da Matteo Rovere, Andrea Paris e Margherita Murolo per Ascent Film e Halong in collaborazione con Raie il sostegno del Mic. Il film, distribuito da Adler Entertainment, scritto e sceneggiato dallo stesso Tavarelli (Un amore, Non prendere impegni stasera, Paolo Borsellino, Liberi, Le Cose che Restano, Non Mentire, Io ti cercherò, Chiamami ancora Amore, Everybody Loves Diamonds) è interpretato da Alessio Vassallo (Fino a qui tutto bene, Il giorno più bello, Notti in bianco, baci a colazione, I racconti della domenica, Purchè finisca bene, La stoccata vincente), Barbara Giordano (Regina, Meraviglioso Boccaccio, Una) Antonio Pandolfo, Costanza Tortoli, Silvia Gallerano, Elisabetta Rocchetti, e con Claudia Potenza , Lorenzo Gioielli e vede l’amichevole partecipazione di Andrea Sartoretti e Simone Liberati.