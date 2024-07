Il tour Imprese Vincenti Premiate dieci eccellenze | Sono esempi positivi per tutto il made in Italy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ha fatto tappa a Bergamo il sesto incontro tra i quindici previsti nella nuova edizione di ‘’, il programma del primo gruppo bancario italiano dedicato a individuare piccole e medieche rappresentano uno di eccellenza imprenditoriale e delin. La tappa del, realizzato in collaborazione con Visa, ha visto protagoniste 10 ‘’, che sipresentate ieri al centro congressi Giovanni XXIII a Bergamo: Bric’s di Olgiate Comasco (Como), Simmy di Romano di Lombardia (Bergamo) e Tintoria e Stamperia di Lambrugo per il settore della moda; Coes di Stezzano (Bergamo) per i servizi energetici; Dazetechnology di Bergamo per l’automotive; Fibertech Group di Marnate (Varese) attiva nel tessile tecnico; IC Bellagio di Bellagio (Como) per il turismo; Parotex di Busto Arsizio (Varese) che realizza prodotti tessili per l’Hospitality; Tecnorobot di Sulbiate (Monza Brianza) e Valtecne di Berbenno di Valtellina (Sondrio) per la meccanica.