Giulia De Lellis mutande a vista | la rissa alle nozze di Cecilia Rodriguez

(Di giovedì 4 luglio 2024) Giorgia Mondani, in occasione del suo 40? compleanno unito ai festeggiamenti per i 50 anni del marito Daniele Di Murro, ha organizzato la festa GD90 presso un rinomato locale di Santa Margherita Ligure lo scorso sabato 22 giugno.Il tema del party era ispirato agli anni '90, gli ospiti si sono attenuti, divertendosi a recuperare dress code ed accessori originali di quel periodo.Tra gli invitati illustri di Giorgia e Daniele abbiamo trovato anche il professor Matteo Bassetti, Kevin Gilardoni ed il pilota Andrew J. Pitt, mentre l'iconico Jerry Calà ha festeggiato il taglio della torta con la coppia ed i loro ospiti. Continua a far parlare l' abito diDedi, molto tamarro che manco al Coachella.