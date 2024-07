Corvino su Inter-Lecce | Più difficile di così non si poteva! Stimolante

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’ha conosciuto oggi il calendario della prossima Serie A 2024/25 che la vedrà esordire da Campione d’Italia in carica tra il 17 e il 18 agosto in trasferta in casa del Genoa. La seconda giornata la vedrà invece impegnata a San Siro, davanti ai suoi trepidanti tifosi, contro il, direttore dell’area tecnica del club salentino, si esprime sull’inizio di campionato INIZIO – L’di Simone Inzaghi è venuta a conoscenza oggi del calendario della prossima Serie A 2024-25 che la vedrà esordire tra 17 e 18 agosto in casa del Genoa di Alberto Gilardino, una delle poche squadre in grado di mettere in difficoltà la scorsa stagione Lautaro Martinez e compagni. Dunque un inizio non semplicissimo per i Campioni d’Italia in carica, che troveranno il Milan esattamente cinque mesi dopo la stracittadina ormai storica del 22 aprile che ha consegnato ufficialmente la seconda stella ai nerazzurri.