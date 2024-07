Chi era Maria Rita Viaggi l’annunciatrice di Dio

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 4 luglio 2024)è stata una delle signorine buonasera più amate dal pubblico italiano. Ha lavorato in Rai dal 1982 al 2003, anno in cui le annunciatrici sono state sostituite da sei nuove ragazze. Tuttavia è rimasta nell’emittente di Stato fino allo scorso anno in qualità di speaker. A quanto rivelano alcune fonti era ammalata di tumore. Ieri il malore improvviso che l’ha colpita nella sua casa di Grosseto, dov’era tornata a vivere con il marito Vincenzo Gherghi ex segretario generale delle Provincia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.era nata a Grosseto il 12 novembre del 1954. Suo padre, Adrianoè stato presidente dell’Ordine degli avvocati di Grosseto. La madre, Irma, una cantante lirica dell’isola di Capraia.