Calendario Milan Serie A 2024 2025 | le date di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Illedeldella. Inizia una nuova era per i rossoneri, che hanno salutato Stefano Pioli – l’allenatore dello scudetto – per accogliere Paulo Fonseca. Si riparte da un secondo posto tutto sommato positivo, ma l’obiettivo è ovviamente la seconda stella e soprattutto ricucire il gap con i rivali cittadini dell’Inter, nettamente superiori soprattutto nei derby. In attesa di nuovi innesti dal mercato, ilriparte dalla sua stella Rafa Leao, insieme a delle certezze come Maignan e Theo Hernandez, mentre saluta Giroud, volato in MLS. Andiamo a scoprire insieme dunque ledileper la stagione. ILCOMPLETOINTERJUVENTUSROMANAPOLI 17-18 AGOSTO: prima giornata –-Torino 24-25 AGOSTO: seconda giornata – Parma-31 AGOSTO-1 SETTEMBRE: terza giornata – Lazio-14-15 SETTEMBRE: quarta giornata –-Venezia 21-22 SETTEMBRE: quinta giornata – Inter-28-29 SETTEMBRE: sesta giornata –-Lecce 5-6 OTTOBRE: settima giornata – Fiorentina-19-20 OTTOBRE: ottava giornata –-Udinese 26-27 OTTOBRE: nona giornata – Bologna-29-30 OTTOBRE decima giornata –-Napoli 2-3 NOVEMBRE: undicesima giornata – Monza-9-10 NOVEMBRE: dodicesima giornata – Cagliari-23-24 NOVEMBRE: tredicesima giornata-Juventus 30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE: quattordicesima giornata –-Empoli 7-8 DICEMBRE: quindicesima giornata – Atalanta-14-15 DICEMBRE: sedicesima giornata –-Genoa 21-22 DICEMBRE: diciassettesima giornata – Hellas Verona-28-29 DICEMBRE: diciottesima giornata –-Roma 4-5 GENNAIO: diciannovesima giornata – Como-11-12 GENNAIO: ventesima giornata –-Cagliari 18-19 GENNAIO: ventunesima giornata – Juventus-25-26 GENNAIO: ventiduesima giornata –-Parma 1-2 FEBBRAIO: ventitreesima giornata –-Inter 8-9 FEBBRAIO: ventiquattresima giornata – Empoli-15-16 FEBBRAIO: venticinquesima giornata –-Hellas Verona 22-23 FEBBRAIO: ventiseiesima giornata – Torino-1-2 MARZO: ventisettesima giornata –-Lazio 8-9 MARZO: ventottesima giornata – Lecce-N 15-16 MARZO: ventinovesima giornata –-Como 29-30 MARZO: trentesima giornata – Napoli-5-6 APRILE: trentunesima giornata –-Fiorentina 12-13 APRILE: trentaduesima giornata – Udinese-19 APRILE: trentatreesima giornata –-Atalanta 26-27 APRILE: trentaquattresima giornata – Venezia-3-4 MAGGIO: trentacinquesima giornata – Genoa-10-11 MAGGIO: trentaseiesima giornata –-Bologna 17-18 MAGGIO: trentasettesima giornata – Roma-24-25 MAGGIO: trentottesima giornata –-Monza: ledileSportFace.