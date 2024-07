Calendario Inter Serie A 2024 2025 | le date di tutte le partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lasta per cominciare. Nella giornata di oggi è stato svelato ildel prossimo campionato che scatterà il prossimo sabato 17 agosto con i primi quattro anticipi. Un week-end caldissimo, non solo meteorologicamente, ma anche perché comincia l’evento più seguito dagli sportivi italiani. Tutti vanno a caccia dell’di Simone Inzaghi, campione in carica, che dovrà guardarsi le spalle dal Milan di Fonseca, dalla Juventus di Thiago Motta, dal Napoli di Antonio Conte. Senza dimenticare la Roma, la Lazio e l’Atalanta. Ecco allora ilcompleto dei nerazzurri di Inzaghi, giornata per giornata.E ORARI DELLE PRIME TRE GIORNATE SLOT ORARI DEL CAMPIONATO SCELTADAZN-SKY ILCOMPLETO DILEPRIMA GIORNATA (17-18 AGOSTO) GENOA-SECONDA GIORNATA (24-25 AGOSTO)-LECCE TERZA GIORNATA (31 AGOSTO-1 SETTEMBRE)-ATALANTA QUARTA GIORNATA (14-15 SETTEMBRE) MONZA-QUINTA GIORNATA (21-22 SETTEMBRE)-MILAN SESTA GIORNATA (28-29 SETTEMBRE) UDINESE-SETTIMA GIORNATA (5-6 OTTOBRE)-TORINO OTTAVA GIORNATA (19-20 OTTOBRE) ROMA-NONA GIORNATA (26-27 OTTOBRE)-JUVENTUS DECIMA GIORNATA (29-30 OTTOBRE) EMPOLI-UNDICESIMA GIORNATA (2-3 NOVEMBRE)-VENEZIA DODICESIMA GIORNATA (9-10 NOVEMBRE)-NAPOLI TREDICESIMA GIORNATA (23-24 NOVEMBRE) HELLAS VERONA-QUATTORDICESIMA GIORNATA (30 NOVEMBRE-1 DICEMBRE) FIORENTINA-QUINDICESIMA GIORNATA (7-8 DICEMBRE)-PARMA SEDICESIMA GIORNATA (14-15 DICEMBRE) LAZIO-DICIASSETTESIMA GIORNATA (21-22 DICEMBRE)-COMO DICIOTTESIMA GIORNATA (28-29 DICEMBRE) CAGLIARI-DICIANNOVESIMA GIORNATA (4-5 GENNAIO)-BOLOGNA VENTESIMA GIORNATA (11-12 GENNAIO) VENEZIA-VENTUNESIMA GIORNATA (18-19 GENNAIO)-EMPOLI VENTIDUESIMA GIORNATA (25-26 GENNAIO) LECCE-VENTITREESIMA GIORNATA (1-2 FEBBRAIO) MILAN-VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (8-9 FEBBRAIO)-FIORENTINA VENTICINQUESIMA GIORNATA (15-16 FEBBRAIO) JUVENTUS-VENTISEIESIMA GIORNATA (22-23 FEBBRAIO)-GENOA VENTISETTESIMA GIORNATA (1-2 MARZO) NAPOLI-VENTOTTESIMA GIORNATA (8-9 MARZO)-MONZA VENTINOVESIMA GIORNATA (15-16 MARZO) ATALANTA-TRENTESIMA GIORNATA (29-30 MARZO)-UDINESE TRENTUNESIMA GIORNATA (5-6 APRILE) PARMA-TRENTADUESIMA GIORNATA (12-13 APRILE)-CAGLIARI TRENTATREESIMA GIORNATA (19 APRILE) BOLOGNA-TRENTAQUATTRESIMA GIORNATA (26-27 APRILE)-ROMA TRENTACINQUESIMA GIORNATA (3-4 MAGGIO)-VERONA TRENTASEIESIMA GIORNATA (10-11 MAGGIO) TORINO-TRENTASETTESIMA GIORNATA (17-18 MAGGIO)-LAZIO TRENTOTTESIMA GIORNATA (24-25 MAGGIO) COMO-: ledileSportFace.