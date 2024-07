Calcio donne Women tentazione ripescaggio Ma costi alti e movimento in crisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Lega di serie C delfemminile ha reso note le società aventi diritto a partecipare alla prossima terza serie che sarà articolata in tre gironi, di "almeno" 16 squadre l’una: al momento attuale sono 53 i club che potranno – almeno ipoteticamente – partecipare alla prossima serie C, poi si dovrà perfezionare l’iscrizione entro il 15 luglio. Sono 33 le società che lo scorso anno giocavano già in serie C, 16 quelle che hanno vinto i gironi di Eccellenza dei diversi campionati regionali (in Emilia Romagna il Gatteo Mare), oltre all’Ascoli, finalista della fase nazionale della Coppa Italia Regionale di Eccellenza. A queste 50 squadre si aggiungono le tre retrocesse dalla serie B, ovvero Pavia, Ravenna e Tavagnacco. Da domani, dunque, per queste squadre sarà possibile inviare alla Federazione le pratiche per l’iscrizione alla serie C.