Brendan Gleeson nel cast della serie Spider-Man Noir con un ruolo da villain RUMOR

(Di giovedì 4 luglio 2024)nel-Mancon undaAll’inizio dell’anno abbiamo avuto la conferma che la Sony Pictures sta procedendo con unalive-action di-Manper Amazon Prime Video, con Nicolas Cage (Ghost Rider, Dream Scenario) che interpreterà l’eroe dopo averlo doppiato in-Man: Into The-Verse. Ora, Daniel Richtman riporta che(Harry Potter, Gli spiriti dell’isola) si sarebbe unito alcome cattivo. Al momento non c’è molto altro su cui basarsi, ma nei fumettiaffronta molteplici versioni ridisegnate di praticamente tutti i classici nemici di Spidey, tra cui Goblin, Avvoltoio, Electro e Doctor Octopus. Se questa notizia si rivelasse vera – e Richtman è stato molto preciso in questi ultimi tempi con gli scoop suling – è possibile aspettarsi presto una conferma da parte degli studios coinvolti.