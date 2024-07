Autonomia differenziata campo largo per referendum abrogativo

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024)per, il Consiglio regionale della Toscana discuterà presto due proposte di deliberazione per l’indizione deldella legge 86/24 (Disposizioni per l’attuazione dell’delle Regioni a statuto ordinario), firmate giovedì 4 luglio in conferenza stampa dal capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, di Italia Viva, Stefano Scaramelli e dalla vice capogruppo del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi. Gli atti saranno proposti per l’iscrizione all’ordine giorno dell’aula già per la seduta programmata di martedì 9 luglio. Le proposte di deliberazione, come hanno spiegato i presentatori, sono due perché una prevede l’abolizione totale della legge Calderoli, l’altra solo di un’ampia parte, nel caso non fosse ammissibile l’intera abrogazione della legge 26 giugno 2024, n.