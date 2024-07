Andrea Salerno a DM | Volevo Insinna dal 2018 A La7 c’è sempre rispetto anche quando si litiga E su Fedez e il Milionario… – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 4 luglio 2024)Sei anni dopo l’inizio del corteggiamento, Flaviosbarca a La7 rappresentando la novità dei palinsesti 2024/2025 del canale. Il direttoresembra entusiasta del nuovo progetto per il quale non pone limiti d’ascolti. DavideMaggio.it l’ha intervistato a margine della presentazione odierna. Un’occasione per parlare del nuovo arrivato madelle liti Gruber vs Mentana e di quel progetto mai andato in porto dialla guida di Chi vuol essere Milionario?. Intervista adLa novità di quest’anno è l’arrivo di Flavio. Per ora sì, la novità, in questo momento, della prossima stagione è l’arrivo di Flavio. Hai detto ‘per ora’, c’è altro in ballo? La scorsa stagione non avevamo annunciato Augias, non avevamo annunciato 100 Minuti, che sono arrivati dopo, quindi non ci fermiamo.