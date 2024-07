Al via la rassegna teatrale La via della seta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Firenze, 4 luglio 2024 – S’intitola “La via” lache prenderà il via domani pomeriggio alle 18, nel Giardino delle Rose di Firenze. Ad andare in scena sarà la Compagnia Underwear Theatre, che proporrà lo spettacolo “Il mercante di Venezia. Senza rimedio”, rivisitazioneben nota opera di William Shakespeare. “Prendendo spunto dalla storia di Marco Polo – spiega Filippo Frittelli, direttoreCompagnia -, che attraverso la Via- antica strada dei commerci che collegava all’epoca tutto il mondo conosciuto dal Mediterraneo alla Cina - compì un’impresa destinata a rimanere memorabile ed incredibile per secoli. Nel 1200, un viaggio di 7000 mila chilometri fra le popolazioni più lontane e variegate, osservando, imparando lingue e costumi, donando il suo talento e sapere di straniero.