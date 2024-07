Strangolare il partner durante il sesso è ritenuto normale ma può causare ictus e riduzione della memoria | l’allarme del The Guardian

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “unun rapporto sessuale è ampiamente percepito come una praticasoprattutto tra i giovani. Piùmetà degli adulti, intervistati dai ricercatori dell’Università del Queensland e dell’Università di Melbourne, di età pari a 35 anni ammettono di essere stati strangolati. Ma molti di loro sono ignari delle conseguenze potenzialmente gravi per la salute”. A lanciareè la redattrice medica del The, Melissa Davey. È stata lanciata la campagna di informazione “Breathless” per sensibilizzare sul tema dello strangolamento che oltre a non essere sicuro e spesso avviene senza comunicazione o consenso da parte del. Più donne (61%) che uomini (43%) hanno riferito di essere state strangolate, insieme al 78% delle persone trans o di genere diverso.