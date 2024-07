Sinner-Berrettini oggi a Wimbledon il cielo è azzurro | orario e dove vedere il match in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Londra, 3 luglio 204 – Peccato che uno dei due debba lasciaredopo il passaggio odierno sul Centrale, scrigno dei sogni del tennis globale. Strano poi che si siano incontrati solo una volta in carriera, loro che hanno riportato sul tetto del mondo il nostro movimento. Quello fra Jannike Matteo(l’inizio è previsto, mercoledì 3 luglio, intorno alle 18.in diretta su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming su Now e Sky Go) è a tutti gli effetti un duello fra giganti, e proprio per questo sfugge a facili pronostici. Presse Sports Il campione di San Candido arriva al secondo turno dello Slam inglese con l’aura del numero 1 Atp, una magia che però nasconde sempre una zavorra immane di aspettative.