Si schianta contro un palo della luce illesa

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Due incidenti stradali sono accaduti fra la sera di lunedì e la notte di martedì lungo le strade di San Benedetto. Il primo s, fra un’auto ed una moto in sella alla quale viaggiavano due uomini, è accaduto lungo la statale Adriatica all’incrocio con via Saffi, a nord del teatro Concordia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di San Benedetto e l’equipaggiopotes-118 i cui sanitari hanno stabilizzato i due contusi e l’hanno trasportati al pronto soccorso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi mentre i carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge. Le condizioni dei feriti non sono apparse preoccupanti. Intorno all’una fra lunedì e martedì una donna ha perso illlo dell’utilitaria che si ètaundell’illuminazione pubblica in via Pasqualini, alle spalle del faro di San Benedetto.