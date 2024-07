Sì ai soldi per le armi non per il clima | così siamo in balia delle assicurazioni È quel che vogliamo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nel 1996, al congresso dell’Association for the Sciences of Limnology and Oceanography, a Santa Fe, la conferenza plenaria fu tenuta dal direttore di una compagnia di. Era preoccupato, perché i premi assicurativi per coprire i danni causati da catastrofi naturali non bastavano a coprire i costi sostenuti dalleper compensare gli assicurati. Prima garantivano buoni affari ma, da qualche anno, non bastavano più. Il cambiamento globale incrementa la frequenza e l’intensità degli eventi estremi, con conseguenze economiche insostenibili. A meno di aumentare le tariffe assicurative, ma questo dissuaderebbe molti a rinnovare le polizze, esponendo il paese a ulteriori impoverimenti. Ora il ministro Nello Musumeci, responsabile della protezione civile, ci dice che lo Stato ha fatto i conti e non ce la fa a coprire i danni degli eventi estremi.