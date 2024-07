Mi stavo addormentando Biden e il flop tv | la toppa è peggio del buco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una difesa che sembra un altro autogol. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha ammesso che la sua performance durante il dibattito presidenziale con Donald Trump di giovedì scorso non è stata delle migliori, attribuendo la colpa al jet lag accumulato a causa di due missioni in Europa a giugno, tra cui quella in Puglia per il G7.ha subito forti critiche per le condizioni in cui si è mostrato al dibattito. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dovuto smentire che soffra di Alzheimer o demenza senile o di una malattia degenerativa, mentre l'ex Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, ha affermato che è "legittimo" sollevare domande sulle capacità disi svolgere il lavoro da presidente. Riferendosi al dibattito con Trump durante un evento elettorale a McLean, in Virginia,ha riconosciuto che non è stata la sua "serata migliore".