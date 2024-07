L’acqua ‘singhiozza’ e si fa attendere | e se fosse il cittadino a pagare la bolletta in ritardo?

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA scanso di equivoci, conviene dirlo subito: è una provocazione. Se i cittadini pagassero ino secondo le proprie disponibilità economiche, quale sarebbe la reazione? Domanda retorica, ci sarebbe la mora su bollette già rincarate e poi la chiusura dei rubinetti nel vero senso della parola. Reazione iniqua verso un popolo al quale si chiede pazienza per una pioggia di guasti, di erogazione intermittente e disservizi vari ed eventuali. L'estate sannita è all'insegna delle comunicazioni di Gesesa, un giorno si e l'altro pure. Ci si sveglia per capire se la giornata sarà normale oppure si dovrà correre a riempire secchi e bottiglie. E finché è di notte, ancora si può accettare, ma quando capita di giorno, e in estate, diventa problematico.