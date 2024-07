La tragedia al Texas Nervi tesi in aula

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sette ore di scontro in, lacrime e rabbia. È stata un’udienza tesa quella che si è svolta lunedì al Tribunale di Lucca nell’ambito del processo che vede 7 persone accusate di omicidio colposo aggravato per la morte di Sofia Bernkopf, la 12enne di Parma che il 13 luglio 2019 non riuscì a riemergere dopo essersi tuffata in una vasca idromassaggio del bagno ““, a causa dei capelli rimasti impigliati nel bocchettone. Il momento più drammatico è stato quando Vanna Broia, madre della bimba, ha contestato la ricostruzione fatta dai medici legali della difesa Edoardo Franchi e Martina Fogardi, consulenti della famiglia Cafissi (proprietaria dello stabilimento). "Ma quale trauma cranico – si è sfogata – adesso arriverete anche a dire che Sofia si è suicidata in quella vasca maledetta?".