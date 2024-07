La proposta di Legambiente | trasformare un tratto di Sebina Occidentale in un itinerario ciclopedonale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lago d’Iseo. In attesa di conoscere i dati di Goletta dei Laghi sulla qualità delle acque del Lago d’Iseo, arriva unadel circoloAlto Sebino: rendere la Strada Provinciale 469 – la– (neltra Castro e Riva di Solto) un. L’idea consiste nel mettere in sicurezza la litoranea al traffico ciclabile, moderando la velocità delle automobili a 30 chilometri orari e con la posa di adeguata segnaletica orizzontale e verticale a tutela dei ciclisti e dei pedoni. Laè stata nelle ultime settimane teatro di due diverse frane che hanno temporaneamente interrotto la viabilità, in entrambi i casi nel Comune di Parzanica tra la località Portirone e Riva di Solto. A dare lustro e armonia alla strada non sono solo i due orridi di Castro e di Riva, ma anche la rigogliosa vegetazione mediterranea che affianca la strada, dominata dai lecci: il continuo dipanarsi di maestosi paesaggi lungo il percorso dalla Val Camonica a Montisola, valorizza elementi dalla forte caratterizzazione naturalistica e ambientale.