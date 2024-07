La barriera corallina e il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Su alcune bacheche social sta circolando la notizia che siccome la Grandeavrebbe raggiunto, per il terzo anno consecutivo, il record di dimensioni, allora questa sarebbe la prova provata che il riscaldamento globale sia in realtà un’invenzione giornalistica. La notizia iniziale, ovvero che la Grandeabbia raggiunto un’estensione record, è corretta. Ma prima di tutto vediamo di capire di cosa stiamo parlando, da Wikipedia: La Grande(in inglese Great Barrier Reef) è la più grande estensione di corallo nel mondo, composta da oltre 2 900 barriere coralline singole e da 900 isole; si estende nell’Oceano Pacifico per 2 300 km, su una superficie di circa 344 400 km². La notizia come dicevamo è corretta, secondo le stime (qui quelle di agosto 2022) laè cresciuta, ma la notizia non è tutta qui, ci sono piccoli dettagli da aggiungere: All’inizio del 2022, dopo quattro delle più grandi ondate di calore marine nella storia della GBR, l’ondata di calore si è brevemente placata, aprendo una piccola ma significativa finestra per alcune specie per reclamare il territorio.