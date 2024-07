Ischia Film Festival all’insegna del green e di grandi ospiti internazionali

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Life&People.it L’2024 – in programma dal 29 al 6 luglio – si tiene come da tradizione nel suggestivo Castello Aragonese di, da sempre luogo di cultura e salotto intellettuale. L’edizione di quest’anno, la ventiduesima, si apre con la straordinaria Charlotte Rampling, che riceve l’Award per la sua interpretazione nel“Juniper – Un bicchere di Gin”, insieme ad Alessandro Gassmann per il suo impegno artistico e sociale, dove presenta il suo libro dedicato alle tematiche ambientali “Io e iHeros”. Il cinema apre ale alla sostenibilità Si consolida così – spiegano gli organizzatori della kermesse – l’attenzione delche, dal 2003, promuove valori ecologici attraverso proiezioni all’aperto, accesso a piedi, codici QR e programmi su carta riciclata.