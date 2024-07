Imprese attive in calo | Invertire subito un trend che diventa preoccupante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Negli ultimi 13 anni il numero diin provincia di Modena ha visto un -7%, arrivando così a fine 2023 a contare 63 milanel territorio provinciale. È quanto emerge da un’analisi dell’ufficio studi Lapam Confartigianato che ha voluto monitorare l’andamento delle attività nel lungo periodo, prendendo in esame il lasso temporale 2010-2023, in occasione della giornata mondiale delle micro, piccole e medie, istituita dall’Onu nel 2017 e che si è celebrata a fine giugno. Come si evince dai numeri, delle 63mila attività complessive, il 30,6% è artigiano: un comparto che registra cali più consistenti diche nel modenese arriva a toccare il -15,9% nel periodo considerato. Una diminuzione pressoché costante fino al 2020, cui ha seguito un lieve rimbalzo nel 2021 e nel 2022, in parte dovuto al ritardo nella chiusura di alcune attività per via dei sussidi statali, in parte per la mancanza di aggiornamenti amministrativi del Registrocamerale, in cui sono rimaste conteggiate attività non più esistenti.