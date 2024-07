Europei 2024 il tabellone dei quarti di finale | Calendario partite e dove vederle in tv Sky Now Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prosegue Euro: dopo gli ottavi, ora spazio aidi. Ancora otto squadre in corsa per il titolo di campione europeo. Nella parte alta del, Spagna–Germania è considerata a tutti gli effetti unaanticipata: sicuramente, ad ora, le due squadre più in forma del torneo e che hanno dato l’impressione di poter battere chiunque (soprattutto la nazionale allenata dal ct De La Fuente). Portogallo–Francia si incontrano di nuovo, otto anni dopo ladi Euro 2016 vinta da Ronaldo e compagni: le Blues cercano la loro rivincita. Nella parte bassa, l’Inghilterra affronterà una Svizzera alla ricerca della prima qualificazione ad una seminella sua storia europea. Ilchiude con Olanda–Turchia: la squadra di Montella è la rivelazione di questo Euro