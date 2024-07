Elezioni Francia 2024 | Macron e sinistra uniti contro Rn? Scenari

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Rn?: in vista dei ballottaggi, continuano le manovre diper arginare l’avanzata del Rassemblement National. Oltre 200 i candidati che si sono ritirati in modo da far convergere i voti su quelli che sembrano avere più probabilità di battere i lepenisti nelle circoscrizioni che ancora non hanno assegnato un seggio. Uno sguardo veloce alla situazione.: 200 candidati si ritirano in chiave anti-RN: in vista del secondo turno di amministrative, oltre 200 i candidati di Ensamble pour la Republique, la coalizione incentrata sulla figura del Presidente della Repubblica, e del Nuovo Fronte Popolare, alleanza di forze di centro-, che si sono ritirati in chiave anti-RN.