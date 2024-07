Ecco ’Cassandra Fest’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Domani, con l’anteprima, inizia la terza edizione del, prodotto dall’associazione culturale ’Prima persona plurale’ di Monteprandone, con la collaborazione del Comune. Si tratta di un’iniziativa che si svolge dal 5 al 7 luglio, sul territorio di Centobuchi e Monteprandone con concerti, incontri, dibattiti e laboratori. "Il Cassandra Fest nasce con l’obiettivo di analizzare, studiare e proporre un modello culturale basato sulla sinergia tra le realtà culturali del territorio – ha affermato il presidente di Prima persona plurale, Matteo D’Angelo – non solo musica, ma una proposta variegata e costruita ’dal basso’ attraverso l’incontro di associazioni, enti pubblici e privati. Ogni anno aggiungiamo qualcosa, quest’anno abbiamo inserito un doppio palco per lavorare in vari punti del territorio".