È morto Robert Towne lo sceneggiatore di Chinatown | aveva 89 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il suo capolavoro, “”,appena festeggiato cinquant’. Loe regista, vincitore dell’Oscar per la sua sceneggiatura originale del capolavoro del ‘74 diretto da Polanski e interpretato da Jack Nicholson, uno dei maggiori maestri dell’arte della sceneggiatura, è89lunedì nella sua casa di Los Angeles, ha dichiarato la sua agente Carrie McClure in una nota riportata da “Variety”.era noto anche per aver scritto le prime due parti della saga ‘Mission: Impossible’. Diversi classici del cinema hanno beneficiato del suo contributo, anche se il suo nome non compare nei titoli di coda: tra gli altri, ‘Bonnie e Clyde’ e ‘Il padrino’. Al suo apice è stato nominato per treconsecutivi all’Oscar per la migliore sceneggiatura a metà degli’70, vincendo il premio per ‘’ del 1974 diretto da Roman Polanski.